Pozzi Boara, dopo il black-out di ieri, operai al lavoro per riparare i danni dell'incendio

Il Comune: «Obiettivo ripristinare il servizio idrico già oggi»

MONREALE, 23 luglio – Proseguono senza sosta gli interventi di ripristino ai pozzi Boara, gravemente danneggiati dall'incendio che nella giornata di ieri ha colpito il territorio comunale, compromettendo la rete elettrica a servizio dell'impianto di approvvigionamento idrico.

L'amministrazione comunale ha reso noto che le squadre operative di AMAP sono al lavoro per riparare i danni e consentire la riattivazione dell'impianto nel più breve tempo possibile. L'intervento rappresenta un passaggio fondamentale per il ritorno alla normalità del servizio di distribuzione dell'acqua in città.

Sul posto operano anche i tecnici di Enel, chiamati a ripristinare la rete elettrica danneggiata dalle fiamme. La collaborazione tra le due squadre viene ritenuta determinante per accelerare le operazioni e consentire la ripartenza dell'impianto già nel corso della giornata, qualora le condizioni tecniche lo permettano.

L'Amministrazione comunale ha spiegato che, anche dopo il completamento delle riparazioni e il ripristino dell'alimentazione elettrica, saranno comunque necessari i tempi tecnici indispensabili per il riempimento delle vasche e delle riserve idriche prima che l'erogazione possa tornare regolare in tutto il territorio.

Per questo motivo il Comune continuerà a seguire costantemente l'evoluzione degli interventi, mantenendo un contatto diretto con AMAP e con i tecnici di Enel e informando tempestivamente la cittadinanza sugli sviluppi della situazione.

L'auspicio dell'Amministrazione è che le operazioni possano concludersi nel più breve tempo possibile, possibilmente nella giornata di oggi, così da ripristinare integralmente il sistema elettrico e, di conseguenza, il servizio idrico, riducendo al minimo i disagi per i cittadini.