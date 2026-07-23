Raccolta differenziata, il Comune incassa dal Comieco 56.000 euro per il primo semestre 2026

Gli introiti si riferiscono al settore degli imballaggi di carta e cartone

MONREALE, 23 luglio – Proseguono senza sosta gli interventi di ripristino ai pozzi Boara, gravemente danneggiati dall'incendio che nella giornata di ieri ha colpito il territorio comunale, compromettendo la rete elettrica a servizio dell'impianto di approvvigionamento idrico.

Relativamente al conferimento dei rifiuti di imballaggio cellulosico, l’ente già da diversi anni è convenzionato con il consorzio, che si impegna al ritiro e al successivo avvio a riciclo, riconoscendone ai comuni specifici corrispettivi economici quantificati in funzione della quantità e della qualità della raccolta.

Comieco è il consorzio che si occupa del recupero e del riciclo degli imballaggi a base cellulosica provenienti dalla raccolta differenziata comunale: istituito nel 1985, provvede anche a sostenere studi mirati alla realizzazione di imballaggi sostenibili, alla promozione della raccolta differenziata mediante campagne di comunicazione e altre iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sul rispetto dell’ambiente e sull’importanza di una corretta raccolta differenziata.

A livello nazionale, è da notare che il 2025 si è rivelato un anno decisamente positivo per la filiera cartaria: infatti, il tasso di riciclo degli imballaggi in carta e cartone ha superato il 93 per cento; in Sicilia lo scorso anno il consorzio ha gestito l’avvio a riciclo di quasi 180.000 tonnellate di materiali cellulosici, pari a circa il 70 per cento della raccolta differenziata complessiva regionale, riconoscendo ai comuni convenzionati corrispettivi economici per un valore che sfiora i 16 milioni di euro.

Nell’ambito dell’ultima edizione del concorso “Comuni ricicloni” il Comieco ha premiato tre realtà che hanno conseguito risultati eccellenti nella raccolta differenziata di carta e cartone: i riconoscimenti sono stati assegnati ai comuni di Bressanone, Livorno e Taormina; nel 2025 la cittadina turistica siciliana ha aderito al “Piano per l’Italia del Sud”, che prevede investimenti mirati a colmare il divario nella raccolta di carta e cartone, con un fondo straordinario dedicato. I risultati ottenuti a Monreale non sono di altissimo livello, ma vanno valutati certamente in maniera positiva, nella consapevolezza che si può e si deve fare di meglio.