Blackout a Lenzitti e nelle contrade Favara e Grotte: abitazioni senza energia elettrica da 24 ore

Cresce il disagio fra i residenti anche perché manca pure l’acqua. Tecnici Enel ancora al lavoro

MONREALE, 23 luglio – Proseguono i disagi per numerose famiglie residenti nella zona Lenzitti e nelle contrade Favara e Grotte, dove un blackout elettrico sta lasciando senza corrente diverse abitazioni.

L'interruzione dell'energia elettrica si è verificata intorno alle 15.30 di ieri e, a distanza di 24 ore, il servizio non è stato ancora ripristinato. Secondo quanto riferito dai residenti, era stato comunicato che la corrente sarebbe tornata entro le 20.30 di ieri, ma l'orario indicato è trascorso senza che il guasto venisse risolto.

La Protezione Civile riferisce che l'interruzione è collegata all'incendio che si è verificato nella giornata di ieri nella zona, poiché sono andati in fiamme i pali.

La situazione sta causando notevoli disagi, aggravati dalle elevate temperature. Nelle abitazioni prive di elettricità non è possibile utilizzare climatizzatori e ventilatori, mentre si registrano anche difficoltà nella conservazione degli alimenti nei frigoriferi e nell'utilizzo dei normali elettrodomestici. A rendere ancora più grave la situazione è l'assenza di acqua.