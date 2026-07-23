Emergenza idrica, riattivati i pozzi Boara: si va verso il ritorno alla normalità

Amap avvia il riempimento dei serbatoi. Arcidiacono: "Ringrazio il personale che ha lavorato in maniera incessante"

MONREALE, 23 luglio – Arrivano notizie positive sul fronte dell'emergenza idrica causata dagli incendi che hanno colpito il territorio comunale. Il comune rende noto che AMAP è riuscita a ripristinare il funzionamento dei pozzi Boara, nonostante le gravi criticità provocate dalle fiamme che avevano danneggiato la rete elettrica a servizio dell'impianto.

Grazie agli interventi eseguiti nelle ultime ore dai tecnici e dagli operai impegnati sul posto, le pompe sono state riattivate e sono tornate a funzionare regolarmente, consentendo l'avvio della fase di riempimento dei serbatoi idrici.

L'obiettivo è quello di ripristinare gradualmente la normale erogazione dell'acqua in tutta la città. Proprio per questo motivo, AMAP tenterà di riprendere la distribuzione idrica già nel corso della tarda serata, compatibilmente con i tempi tecnici necessari al riempimento delle riserve.

“Ringrazio il personale impegnato nelle operazioni di ripristino – afferma il sindaco Alberto Arcidiacono – sottolineando come il lavoro svolto in condizioni particolarmente difficili, in una giornata di caldo torrido, abbia consentito di superare una delle principali criticità determinate dall'emergenza incendi.

Nelle prossime ore continuerà il monitoraggio dell'impianto per verificare il progressivo ritorno alla normalità del servizio e garantire la piena funzionalità dell'approvvigionamento idrico a beneficio della cittadinanza”.