Emergenza idrica, sopralluoghi dell'assessore Belmonte nei cantieri Amap

Diverse le zone che presentano pesanti criticità

MONREALE, 24 luglio – Proseguono gli interventi per il ripristino della rete idrica comunale, gravemente danneggiata dagli incendi che nei giorni scorsi hanno interessato il territorio monrealese.

Dalle prime ore di questa mattina l'assessore ai Servizi a Rete, Bartolo Belmonte, sta effettuando una serie di sopralluoghi tecnici nei principali cantieri per verificare l'avanzamento dei lavori e coordinare le attività di ripristino.

L'assessore ha raggiunto personalmente le squadre operative di Amap, impegnate senza sosta negli interventi sulle infrastrutture danneggiate. I controlli hanno interessato in particolare la Strada Provinciale di Pioppo, via Real Celsi, zona Pezzingoli e zona Spartiviolo, dove sono in corso le riparazioni più complesse.

L'obiettivo è completare gli interventi strutturali nel corso della giornata, così da consentire l'immissione dell'acqua nelle condotte e avviare il graduale ripristino dell'erogazione nelle abitazioni servite dalle reti interessate.

«Attraverso questi sopralluoghi sul campo stiamo monitorando costantemente il lavoro dei tecnici, che desidero ringraziare per il grande impegno professionale e umano dimostrato in queste ore difficili», ha dichiarato l'assessore Bartolo Belmonte. «L'impatto degli incendi sulle infrastrutture è stato significativo e permane ancora qualche criticità tecnica da superare, ma confidiamo di rimettere l'acqua in rete entro la giornata di oggi per ridurre al minimo i disagi dei residenti e riportare il servizio alla completa normalità nel più breve tempo possibile».

L'amministrazione comunale precisa che, una volta riattivato il flusso idrico, potrebbero verificarsi temporanee variazioni della pressione nelle condotte. Si tratta di un fenomeno fisiologico legato al riempimento della rete, destinato a normalizzarsi progressivamente nel corso della giornata.

Il Comune continuerà a seguire costantemente l'evoluzione degli interventi, fornendo ulteriori aggiornamenti alla cittadinanza fino al completo ripristino del servizio idrico.