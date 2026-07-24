Incendio, una famiglia perde la casa andata in fumo: parte una raccolta fondi

La piattaforma individuata per contruibuire è quella di gofund.me

MONREALE, 24 luglio – C’è la punta di un iceberg nella dramma dell’incendio di due giorni fa che ha devastato decine di ettari del circondario boschivo di Monreale.

E’ rappresentata dalla distruzione di una casa che sorgeva nei pressi di Casaboli e che è stata travolta dalle fiamme, che l’hanno resa inabitabile. Una famiglia, in pratica, ha perso tutto quello che aveva e adesso, Dio solo sa, al momento, come potrà fare per andare avanti. Per questo è partita una raccolta fondi. Servirà a sensibilizzare i cittadini monrealesi (ma non solo) perché possano dare una mano a questo nucleo familiare, cacciato via dalla propria abitazione dalla mano criminale di chi ha appiccato il fuoco. La piattaforma individuata a questo scopo, come spesso accade, è quella di gofund.me

“Ciao a tutti – recita il messaggio che accompagna la raccolta – mi chiamo Alice e vi sto per raccontare come la nostra vita sia stata spazzata via in poche ore. Nel pomeriggio del 22 luglio la nostra casa è andata distrutta nell'incendio che ha coinvolto il bosco di Casaboli e la periferia monrealese. Prima che l'incendio colpisse il nostro appartamento abbiamo recuperato l'essenziale per me, mio marito e la nostra piccola bimba. Abbiamo messo in salvo i nostri gattini ma tutto il resto è andato perso. Nonostante l'interno della nostra abitazione non sia stata coinvolta dal fuoco diretto è ormai impossibile viverci, è impossibile anche solo entrare poiché i danni strutturali sono seri. Tutta la nostra vita era lì dentro, tutti i nostri ricordi, tutti i nostri sacrifici.

Tutto è stato distrutto in poche ore. Vi chiediamo una mano per ricominciare, non abbiamo più nulla. Dobbiamo rimettere la nostra intera vita in piedi. Vi ringraziamo in anticipo per qualsiasi tipo di donazione. Alice, Federico e Nilde “

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