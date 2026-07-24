Finanziati dalla Protezione Civile regionale interventi a San Martino delle Scale e in via del Monte

L’importo complessivamente stanziato per le opere ammonta a 168.000 euro

MONREALE, 24 luglio – Il dipartimento regionale della Protezione Civile ha disposto l’attuazione di tre interventi nel territorio di Monreale, sovvenzionandone la realizzazione.

Tra quelle finanziate, l’opera più rilevante e complessa è quella che riguarda la messa in sicurezza del costone roccioso e del muro di contenimento dell’area di sosta di via del Monte: per questi lavori la somma resa disponibile ammonta a 125.000 euro. Gli altri due interventi saranno realizzati a San Martino delle Scale (nella foto), dove si provvederà al ripristino di alcuni impianti idrici che alimentano una parte della frazione montana, stanziando a tal fine l’importo complessivo di 43.000 euro.

Il dirigente generale della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, ha demandato al sindaco di Monreale le funzioni di “soggetto attuatore” degli interventi, che dovranno essere appaltati e realizzati con procedure di urgenza.

I finanziamenti di cui è stata disposta l’assegnazione provengono dai fondi statali impegnati a seguito dell’ordinanza della Protezione Civile nazionale del 13 marzo 2024, emessa con riferimento agli interventi urgenti causati dai gravi incendi e dall’eccezionale ondata di calore che nell’estate del 2023 hanno interessato i territori delle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani.