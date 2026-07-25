Incendi, dal comune una rete di protezione per chi è rimasto senza casa

L'obiettivo è garantire loro un riparo sicuro, immediato e dignitoso

MONREALE, 25 luglio – Le fiamme che in questi due giorni hanno devastato il territorio di Monreale, colpendo con particolare violenza le zone di Casaboli, Villaggio Montano e Contrada Lenzitti, hanno lasciato ferite profonde nella comunità.

Di fronte a questa grave emergenza, l'amministrazione comunale è intervenuta con massima tempestività. Il sindaco Alberto Arcidiacono e l'assessore ai Servizi Sociali Fabrizio Lo Verso hanno firmato un atto di indirizzo urgente – già trasmesso agli uffici competenti – per attivare immediatamente una rete di protezione attorno ai cittadini rimasti senza casa.

Il documento — sollecitato anche dalla IV Commissione consiliare con una nota trasmessa questa mattina — stabilisce l'immediata attivazione del modello "Housing First" (Prima la casa). L'obiettivo è garantire un riparo sicuro, immediato e dignitoso ai nuclei familiari sfollati che si trovano in una condizione di assoluta emergenza abitativa e di profondo trauma.

Per far fronte a questa necessità vitale, il Comune metterà a disposizione immobili del proprio patrimonio indisponibile. Nello specifico, saranno individuati e assegnati d'urgenza i beni confiscati alla criminalità organizzata già pronti all’uso.

Oltre al supporto alloggiativo, l'Amministrazione ha disposto l'intervento immediato dell'équipe multidisciplinare del Servizio Sociale Comunale. Psicologi e assistenti sociali prenderanno in carico le famiglie colpite, offrendo:

Sostegno psicologico continuo per affrontare il grave shock dell'evento;

Assistenza concreta per il disbrigo delle pratiche amministrative e delle necessità quotidiane.

Verrà inoltre istituito un tavolo di coordinamento per avviare una stretta collaborazione tra il Comune, il terzo settore, le parrocchie, le associazioni di volontariato, la Consulta giovanile e gli altri enti del territorio.

Questa sinergia ha l’obiettivo di attivare la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità;Fornire ulteriore supporto logistico;Garantire interventi coordinati ed evitare frammentazioni nei soccorsi.

“Nessuno sarà lasciato solo o in soluzioni abitative precarie — affermano il Sindaco Arcidiacono e l'Assessore Lo Verso —. In momenti di così grave vulnerabilità, le Istituzioni hanno il dovere morale di farsi carico del dolore e dei bisogni della propria comunità, superando ogni ostacolo. Il Comune metterà in campo tutte le risorse necessarie per sostenere chi si trova in difficoltà.”

L'Amministrazione continua a monitorare la situazione ora dopo ora, in stretto raccordo con gli Assessori e i Consiglieri comunali, e rivolge un profondo ringraziamento a dipendenti comunali, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Forze dell'Ordine e volontari ancora al lavoro per la messa in sicurezza del territorio.