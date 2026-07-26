Pioppo, cade un albero sulla 186: miracolosamente nessun ferito

Il cedimento appare conseguenza dell’incendio dei giorni scorsi

MONREALE, 26 luglio – Momenti di apprensione sulla strada statale 186, nei pressi dell'ingresso di Pioppo, dove un albero è crollato sulla carreggiata, causando rallentamenti alla circolazione e disagi agli automobilisti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nella rimozione del tronco e nella messa in sicurezza dell'area per consentire il ripristino della normale viabilità.

A rendere ancora più critica la situazione sarebbe stato anche il forte vento, che avrebbe favorito il cedimento dell'albero già compromesso dall'incendio che nei giorni scorsi ha devastato il bosco di Casaboli. Le fiamme, infatti, avrebbero danneggiato la stabilità di numerose piante, rendendole particolarmente vulnerabili e aumentando il rischio di crolli.

L'episodio riaccende l'attenzione sulla necessità di un intervento urgente di monitoraggio e messa in sicurezza dell'intera area boschiva interessata dal rogo. La presenza di numerosi alberi lungo la statale 186, potenzialmente indeboliti dall'incendio, rappresenta infatti un pericolo concreto: in presenza di forti raffiche di vento e con le piogge potrebbero verificarsi nuovi cedimenti, con gravi conseguenze per chi percorre quotidianamente questa importante arteria.

Per tutelare l'incolumità degli automobilisti, si rendono indispensabili, pertanto, interventi immediati da parte degli enti competenti per verificare lo stato di salute degli alberi, rimuovere quelli a rischio e mettere definitivamente in sicurezza il tratto stradale interessato. Solo attraverso un'azione tempestiva sarà possibile prevenire ulteriori episodi e garantire condizioni di viabilità sicure.