Erogazione idrica, oggi disagi nel centro urbano

La situazione domani dovrebbe tornare alla normalità

MONREALE, 26 luglio – Non si sono ancora conclusi, anche se, fortunatamente, dovrebbero essere in via di esaurimento, i disagi legati all’erogazione idrica causati dall’incendio che nei giorni scorsi ha devastato il circondario boschivo monrealese.

Per la giornata di oggi si registrano ancora alcune criticità localizzate: i tecnici di Amap stanno concentrando l'erogazione dell'acqua nelle zone esterne e periferiche della città, motivo per cui si potrebbero verificare temporanei disagi e cali di pressione nel centro urbano.

La situazione, tuttavia, nell’auspicio dell’amministrazione comunale, dovrebbe essere destinata a risolversi definitivamente nelle prossime ore: da domani l'erogazione dovrebbe tornare a pieno regime e con regolare continuità anche in tutto il centro cittadino, dove già nella giornata di ieri il servizio aveva viaggiato verso la normalità.

"Abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini in un momento di forte emergenza – dichiara l’assessore Bartolo Belmonte, che sta effettuando continui sopralluoghi nelle varie zone del territorio – Sono in costante contatto con gli operai e i dirigenti di Amap, che da giorni lavorano senza sosta sul campo per risolvere ogni problematica e garantire il ritorno alla normalità nel minor tempo possibile".