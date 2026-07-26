“Una Voce per Monreale”, vince Giulia Marzetti

Ieri sera la serata finale in piazza Guglielmo. LE FOTO

MONREALE, 26 luglio – Con una splendida interpretazione de “Il ballo di San Vito”, coinvolgente pizzica pugliese, Giulia Marzetti, giovane talento proveniente da Scoglitti, si è aggiudicata ieri sera la 16^ edizione di “Una voce per Monreale”, concorso canoro, organizzato dall’Avis e dedicato alla memoria di Marcello Micalizzi.

La serata finale, dopo i casting dello scorso mese di maggio, si è tenuta in una piazza Guglielmo piena di gente, che approfittato della serata più fresca, rispetto quelle torride dei giorni precedenti, per trascorrere una serata all’insegna della buona musica. Con la sua performance Giulia Marzetti ha convinto la giuria qualificata messa su dall’organizzazione, coordinata dal presidente dell'Asca Monreale, Nino Terzo.

Alle spalle della vincitrice si è piazzata la romana Ludovica Porfiri, che ha brillantemente proposto “Ho amato tutto”, canzone di Tosca e quindi Alisa Greco, sul gradino più bass del podio, che si è arrampicata con successo sulle difficili note di “Die on this hill” di Sienna Spiro.

La serata, presentata da Mario Micalizzi, efficacemente coadiuvato da Carmen Lupo, che per una volta ha abbandonato i panni della cantante (vincitrice dell’edizione 2023) per indossare come si deve quelli della presentatrice, ha proposto un livello in decisa crescita rispetto alla già qualitative edizioni precedenti, a testimonianza di un upgrade che fa certamente bene alla manifestazione, sotto la direzione artistica del maestro Mauro Fasone.

Alla premiazione ha preso parte l’assessore agli spettacoli, Salvo Giangreco, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, che ha ribadito il sostegno di questa nei confronti di una manifestazione che fa parte integrante, ormai, del ricco cartellone dell’estate monrealese.