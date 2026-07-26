Via Strada Ferrata, un anziano trovato morto nella sua proprietà

Sul posto i carabinieri e il medico legale. Decesso avvenuto per probabili cause naturali

MONREALE, 26 luglio – Un anziano, del quale non sono state ancora rese note le generalità, è stato ritrovato oggi pomeriggio privo di vita all’interno del suo terreno, in via Strada Ferrata, a Monreale.

A dare l’allarme, poco dopo le 17, è stata una vicina di casa, che ha ritrovato l’anziano di un’età presumibile superiore agli 80 anni, riverso per terra.

Sul posto sono arrivati prontamente i carabinieri di Monreale, che hanno dato avvio alle procedure previste dalla legge. Presente il medico legale, che ancora adesso sta completando gli ultimi accertamenti, che, secondo quanto si apprende, dovrebbero confermare le cause naturali per il decesso.