Servizio idrico, passano all’Amap 8 dipendenti del Comune di Monreale

L’assunzione è prevista con contratto a tempo pieno e indeterminato

MONREALE, 27 luglio – La tormentata vicenda che riguarda il passaggio all’Amap dei dipendenti del Comune di Monreale già addetti al servizio idrico si è finalmente sbloccata.

La questione è andata avanti ormai per anni, finendo per sfociare in una vera e propria vertenza, che solo adesso è stato possibile comporre a seguito delle intese che sono state raggiunte, non senza difficoltà, fra i vertici dell’azienda di via Volturno e l’amministrazione municipale.

Sono in tutto otto i lavoratori comunali che transitano alle dipendenze dell’Amap: si tratta degli operatori Pietro Basile, Mario Blandino, Francesco Lanza, Giovanni Madonia, Calcedonio Miceli, Nicola Segreto e Giovanni Battista Siragusa, ai quali si aggiunge l’impiegata amministrativa Rosa Maria Basile.

L’immissione nel proprio organico di questo personale andrà a determinare per la società che gestisce il servizio idrico integrato in 49 comuni del Palermitano un costo complessivo annuale stimato in 364.520 euro, comprendendo anche l’incidenza degli oneri previdenziali e assistenziali.

Questo personale è risultato avere diritto al passaggio diretto ad Amap in quanto possiede i requisiti previsti nel verbale di intesa sottoscritto il 15 settembre del 2022 tra ATI Palermo, Amap e le organizzazioni sindacali di categoria e della funzione pubblica; l’assunzione degli otto dipendenti è prevista con contratto a tempo pieno e indeterminato.