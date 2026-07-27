Fitto canneto lungo la SP30 di Grisì e viabilità a rischio, protesta il comitato locale

Domani un sit-in organizzato da “Salute e territorio”. “Intervenga la Città Metropolitana”. LE FOTO

MONREALE, 27 luglio – Ove mai non bastassero le precarie condizioni della strada e il fitto canneto che in alcuni tratti ne invade la carreggiata, adesso ci si è messo pure l’incendio dei giorni scorsi.

Parliamo della SP30, l’arteria che collega la frazione di Grisì a Camporeale, una strada, che pur essendo interna, è molto trafficata soprattutto in questo periodo estivo, dal momento che garantisce il collegamento dell’entroterra con diverse località balneari.

I pericoli sono evidenti e le possibilità che possano verificarsi degli indicenti non sono affatto remote. Ecco perché domattina gli attivisti del comitato spontaneo “Salute e territorio” di Grisì, coordinati da Giovanni Palma, daranno vita ad un sit-in di protesta allo scopo di sensibilizzare le istituzioni alla problematica e rendere meno pericolosa la strada.

“Mi rifiuto di credere che la città Metropolitana – afferma Palma – non possa disporre di un mezzo idoneo ad eliminare il fitto canneto che ostruisce la viabilità e costringe gli automobilisti a difficili e pericolose manovre per poter scansare le canne. Va considerato – aggiunge – che se prima la vegetazione costituiva un serio pericolo, adesso ancor di più, dal momento che l’incendio ha riversato i canneti sulla carreggiata, ostruendo diversi tratti in maniera ulteriore. Credo che con un apposito mezzo, nel giro di poche ore, il problema potrebbe essere risolto. Purché ci sia la volontà di farlo”.