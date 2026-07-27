Erogazione idrica, tra stasera e domattina copertura anche nelle zone esterne

Nel centro urbano il 90 per cento della rete è già tornato ad essere servito

MONREALE, 27 luglio – Slitta di qualche ora, rispetto alla precedente comunicazione, annunciata ieri dal Comune, il ripristino dell’erogazione dell’acqua nella zona di Pezzingoli e Linea Ferrata: ripartirà tra stasera e le prime ore di domattina.

Ad annunciarlo è l’assessore ai Servizi a Rete, Bartolo Belmonte, che rende noto alla cittadinanza che la situazione relativa al funzionamento della rete idrica sta progressivamente rientrando a pieno regime. “Il 90 per cento di quella di Monreale centro è già coperto e servito regolarmente – afferma Belmonte – Tra la serata di oggi e la mattinata di domani la copertura sarà completata anche in tutte le zone esterne, tra cui le zone di Pezzingoli e Linea Ferrata”.

Belmonte continua a seguire da vicino le operazioni sul campo. I disservizi sono stati causati dai recenti incendi, che avevano provocato lo scioglimento di circa 20 metri di tubazione principale, intervento che ha richiesto la sostituzione del tratto danneggiato da parte dei tecnici.