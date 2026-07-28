''Storie di Crocifissi'', presentato ieri il libro ''Donne. Resistenza. Libertà''

Ospite della rassegna ieri sera la giornalista e scrittrice Angela Iantosca

MONREALE, 28 luglio – Per la rassegna letteraria “Storie di Crocifissi”, ideata per il 400° anniversario della Festa del Santissimo Crocifisso, è stato presentato ieri sera a Monreale con la partecipazione di un numeroso pubblico il libro della giornalista e scrittrice, Angela Iantosca, “Donne. Resistenza. Libertà. Storie di ventuno afghane in lotta per la vita", un intenso racconto di coraggio, resistenza e speranza, pubblicato dalle edizioni “Paoline”. Dopo i saluti dell'arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, a dialogare con l'autrice sono stati Giuseppe Cangemi, direttore dell'editrice diocesana ''Edizioni Domus Aurea Monreale'', e la scrittrice Maria Sapienza.

È stata un’occasione per lasciarsi interrogare da storie che parlano al presente e alla coscienza di ogni uomo e donna. Ad arricchire l’incontro è stato anche il monologo, sempre a cura di Angela Iantosca, dal titolo “Di diritti, di storti, di rovesci”, un viaggio tra chi non conosce il diritto del mare e chi in quel mare ci è finito dentro, perdendo la vita.

Come ha affermato l’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi: “Le storie raccontate in questo libro ci riguardano anche se appartengono a un mondo che solo apparentemente è lontano dal nostro. Le protagoniste del libro messe in dialogo con le madri costituenti ci richiamano all’importanza della responsabilità, che non è mai solo qualcosa degli altri, ma ci riguarda personalmente. Da questa discende anche una dimensione comunitaria della responsabilità, perché siamo chiamati a farci carico della realtà in cui abitiamo insieme agli uomini e alle donne di buona volontà. Essa deve attraversare e pervadere le strutture sociali, civili, culturali, e cambiarle nella misura in cui esse non favoriscono la giustizia, la pace e la libertà umana”.