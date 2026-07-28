Finanziamenti per opere di rigenerazione urbana, avviata la procedura di revoca

Per gli interventi programmati erano stati stanziati 5 milioni di euro

MONREALE, 28 luglio – Quello che ormai da mesi poteva prevedersi, adesso è purtroppo realtà.

Il ministero dell’Interno ha formalmente avviato il procedimento per revocare i finanziamenti assegnati al Comune di Monreale per opere di rigenerazione urbana da realizzare con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, integrati da risorse statali.

Sono tre gli interventi destinati ad essere travolti dal definanziamento: si tratta della rifunzionalizzazione dell’edificio municipale di piazza Inghilleri (nella foto) (1,9 milioni di euro), della valorizzazione e dell’arredo urbano di via Miceli e zone limitrofe (1,75 milioni di euro) e della riqualificazione dell’antico quartiere del Pozzillo (1,35 milioni di euro): l’investimento complessivo era quindi pari a 5 milioni di euro.

Per non incorrere nella perdita dei finanziamenti, non oltre il 30 giugno 2025 sarebbe dovuta intervenire la stipula del contratto di appalto relativo all’affidamento di questi lavori, che dovevano in ogni caso essere ultimati entro la fine del mese scorso. Entrambe queste tassative condizioni non si sono concretizzate e, dunque, la revoca dei fondi è divenuta inevitabile.