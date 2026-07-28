Aquino, prende il via il progetto di riqualificazione della piazza

Intervento da un milione di euro, previsto pure un campo da street basket

MONREALE, 28 luglio – Un luogo d’incontro più accogliente, moderno e a misura di famiglia.

Prende il via il progetto dell’amministrazione Arcidiacono dedicato alla riqualificazione urbana e alla valorizzazione della piazza di Aquino, storico punto di cerniera e porta d'ingresso alla frazione per chi proviene da Palermo e dal centro cittadino.

L'intervento punta a trasformare un’area strategica ma finora priva di una chiara identità spaziale in un centro di aggregazione sociale unitario, sicuro e accessibile. Il tutto mantenendo invariata la viabilità veicolare esistente, ma riorganizzando e valorizzando gli spazi pedonali.

Disponibile un milione di euro per l’intervento che sarà realizzato con fondi comunali e per il quale è stato istituito un apposito capitolo di spesa.

La nuova piazza di Aquino sarà caratterizzata da un'armoniosa suddivisione degli spazi, pensata per rispondere alle esigenze di cittadini di tutte le età: la fontana a raso scenografica: Un unico specchio d’acqua integrato nella pavimentazione, dotato di getti verticali e di un moderno sistema di illuminazione a LED RGB programmabile, che regalerà giochi di luce e d'acqua rendendo la piazza un punto di attrazione suggestivo.

Realizzata sulla quota superiore con una pavimentazione antitrauma colorata di ultima generazione e cinque nuove strutture ludiche certificate, pensate per garantire il massimo della divertimento in totale sicurezza.

Verrà mantenuto e completamente ammodernato il campo di street-basket (20x12 metri) con fondo sintetico e tracciamento regolamentare, per offrire ai ragazzi uno spazio sportivo libero e funzionale.

Valorizzazione dell'Anfiteatro e della Chiesa anche per gli eventi culturali e sociali della frazione l'anfiteatro si integrerà con le nuove piantumazioni. Il disegno dell'area valorizzerà inoltre la prospettiva visiva e l'accesso verso la Chiesa Parrocchiale.

La pavimentazione vedrà l'impiego coordinato di trachite, ciottolato e finiture lapidee in marmo e granito. L'intervento include sedute moderne, una nuova piantumazione del verde e un impianto di illuminazione pubblica a LED ad alta efficienza energetica.

"Restituire bellezza agli spazi pubblici significa restituire vivibilità e senso di comunità ai cittadini" — dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono Amministrazione Arcidiacono - con questo intervento ad Aquino non ci limitiamo a un restyling estetico, ma creiamo un luogo di ritrovo sicuro e funzionale per le famiglie, i bambini e i giovani della nostra frazione."

L'opera, perfettamente conforme alle prescrizioni del PRG del Comune di Monreale (Zona B2 di completamento e riqualificazione), prevede interventi preliminari di demolizione e rimozione dei vecchi manufatti.