Servizio idrico, in arrivo per oltre 1.200 utenti i rimborsi del deposito cauzionale

Le somme da restituire ammontano a poco più di 61.000 euro

MONREALE, 29 luglio – Sono poco più di 1.200 gli utenti del servizio idrico che a breve otterranno il rimborso dei depositi cauzionali a suo tempo versati.

Gli uffici municipali hanno completato l’istruttoria, non priva di complessità, per verificare le posizioni dei numerosi cittadini che, presentando apposita istanza, hanno chiesto al Comune di Monreale la restituzione delle somme corrisposte per la stipula dei contratti di fornitura idrica.

In totale gli importi cauzionali di cui è stato disposto il rimborso ammontano a circa 61.000 euro; prima di autorizzare la liquidazione delle somme stesse, si è reso necessario esaminare in dettaglio le posizioni dei singoli utenti, allo scopo di accertare la presenza di eventuali debiti tributari nei confronti del Comune.

La restituzione degli importi è stata così autorizzata soltanto in favore di coloro che, sulla scorta di quanto emerso dai controlli eseguiti, sono risultati pienamente in regola e che, quindi, non si trovano situazioni di morosità.

Per quanto riguarda i nuovi contratti sottoscritti con l’Amap, il deposito cauzionale non viene addebitato agli utenti che hanno attivato la domiciliazione bancaria dei pagamenti con consumi inferiori a 500 metri cubi nell’anno solare precedente; non è dovuto, inoltre, da parte dei nuclei familiari che beneficiano di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui l’azienda sia a conoscenza.