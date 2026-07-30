Appalto del servizio rifiuti, ecco chi sono i partecipanti alla gara

Sono sette gli operatori economici in lizza per l’aggiudicazione

MONREALE, 30 luglio – Procedono le attività relative al nuovo appalto per l’affidamento del servizio rifiuti a Monreale, Sancipirello e San Giuseppe Jato.

La gara indetta dalla S.R.R. Palermo Provincia Ovest, il cui bando è stato pubblicato alla fine di marzo, è gestita dalla centrale unica di committenza della Regione Siciliana; la commissione giudicatrice è formata da Giovanni Amato (presidente), Sonia Ranno e Valentina Messina, con Serafina Riela designata come componente supplente. L’aggiudicazione avviene utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non quello del maggiore ribasso, tenendo quindi conto del miglior rapporto fra qualità e prezzo.

L’appalto si riferisce al servizio di igiene urbana da svolgere a Monreale e nei due comuni della valle dello Jato per un periodo di sei anni, con un importo complessivo a base d’asta di 37,7 milioni di euro: la componente economica decisamente più rilevante è quella che riguarda gli oneri per la manodopera, stimati in poco più di 24 milioni di euro; per le attività da espletare nel vasto territorio monrealese, la previsione di costo è di quasi 31 milioni euro, Iva inclusa, per tutti i 72 mesi di impegno contrattuale.

Sono in tutto sette le offerte pervenute entro il prescritto termine, che è scaduto lo scorso 28 maggio, con solamente due ditte che si sono proposte in forma autonoma: la “New System Service” di Marsala e la “Formula Ambiente” di Cesena. Negli altri casi, le domande di partecipazione alla gara sono state presentate da concorrenti in raggruppamento: la “Eco Burgus” di Carini è associata con la “I.CO.S.” di Porto Empedocle, la “Progitec” di Castel di Judica con la “Ecolandia” di Catania, la “Ecologia Citti” di Viterbo con la “Ris.Am.” di Milano, la “Multiecoplast” di Torrenova con la “Teknoservice” di Possiasco e la “Iseda” di Aragona con la “SEA” di Agrigento.

La commissione giudicatrice, che ha iniziato i propri lavori l’8 giugno scorso, tornerà a riunirsi la mattina del 4 agosto; in assenza di rallentamenti o intoppi, appare ragionevole ipotizzare che la valutazione delle offerte possa essere conclusa entro un paio di mesi, pervenendo quindi verso la fine dell’estate alla proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà riportato il punteggio totale più elevato.