Monreale, ricostituito il consiglio di amministrazione del «Collegio di Maria»

Il rinnovato organismo resterà in carica per quattro anni

MONREALE, 30 luglio – La Regione Siciliana ha provveduto alla ricostituzione del consiglio di amministrazione del «Collegio di Maria - Fondazione Greco Carlino» di Monreale.

L’adempimento è stato formalizzato con l’emissione di un apposito decreto dell’assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Nuccia Albano, dopo aver acquisito le designazioni disposte dalle diverse autorità a cui spetta il compito di nominare gli amministratori dell’ente assistenziale.

Sono stati confermati come componenti dell’organo consiliare l’avvocata Rosaria Messina e l’agronomo Michele Montalbano, entrambi indicati dall’arcivescovo Gualtieri Isacchi, mentre Benedetto Mammina (nel riquadro della foto) è stato designato dal sindaco di Monreale, che deve ancora procedere a un’ulteriore nomina; il quarto amministratore è Sebastiano Colomba, che presta servizio presso l’assessorato regionale dell’Economia.

Secondo quanto espressamente previsto dallo statuto dell’ente, gli incaricati eserciteranno il loro mandato per un periodo di quattro anni; per lo svolgimento delle loro funzioni non hanno diritto a percepire compensi o indennità di alcun genere, ad eccezione del rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate.

Il «Collegio di Maria» di Monreale ha una storia che dura ormai da più di tre secoli, essendo stato fondato nel 1724 su iniziativa dell’arciprete Alberto Greco Carlino, morto nel 1763 in fama di santità; fa parte del patrimonio immobiliare dell’istituto anche la chiesa della Santissima Trinità, il cui interno è arricchito da pregevoli stucchi, affreschi e dipinti.