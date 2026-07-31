Cimitero di Monreale, ad agosto apertura solo mattutina

Sospese pure le attività di estumulazione

MONREALE, 31 luglio – Cambiano per tutto il mese di agosto gli orari di apertura del cimitero monumentale di Monreale.

A partire da sabato 1° agosto, il cimitero sarà aperto esclusivamente nella fascia mattutina, dalle 7 alle 13, mentre resterà chiuso nel pomeriggio per l'intero mese. L'amministrazione precisa tuttavia che saranno comunque garantite tutte le attività straordinarie legate alla ricezione e al seppellimento delle salme anche nelle ore pomeridiane. Tali operazioni saranno effettuate previo accordo diretto con gli uffici dei Servizi Cimiteriali, così da assicurare la continuità di un servizio essenziale.

Contestualmente viene comunicata anche la sospensione delle operazioni straordinarie di estumulazione, che resteranno ferme per l'intero mese di agosto e riprenderanno regolarmente al termine del periodo estivo.

L'assessore Bartolo Belmonte invita la cittadinanza a tenere conto delle variazioni degli orari prima di programmare la visita al camposanto e ringrazia i cittadini per la collaborazione, sottolineando che le modifiche hanno carattere esclusivamente temporaneo e sono limitate al mese di agosto.