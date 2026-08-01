Grisì, inaugurata la nuova "Piazza della Rinascita"

Un nuovo spazio di socialità e sport per la comunità

MONREALE, 1 agosto – È stata ufficialmente inaugurata a Grisì, frazione del Comune di Monreale, la nuova Piazza della Rinascita insieme all’annessa area ludico-sportiva.

Un importante intervento di riqualificazione urbana che restituisce ai cittadini uno spazio verde, sicuro e moderno dove prima regnava il degrado.

“Dove un tempo regnava l’abbandono, oggi nasce un luogo di vita, memoria e speranza”: questo il messaggio centrale di un'opera pensata per favorire l'aggregazione, lo sport e la crescita dei più giovani.

L’area riqualificata, la cui progettazione è stata curata dall’architetto del Comune Pietro Albanese, offre ora strutture all’avanguardia pensate per tutte le fasce d’età. Campi da calcio a 5 e da padel per promuovere lo sport. Un’area giochi attrezzata e sicura per i più piccoli. Una piazza centrale rinnovata, concepita come spazio d'incontro per famiglie e residenti. La benedizione dei nuovi spazi è stata officiata dal parroco di Grisì, don Ruggero Ciavarri.

Alla cerimonia sono intervenute diverse autorità. Fra queste: Marco Intravaia, presidente del Consiglio comunale e deputato regionale.

«Finalmente Grisì ha la sua piazza della Rinascita. Ringrazio il sindaco e l’intero Consiglio comunale per aver creduto in questo percorso e per la capacità di realizzare progetti concreti in tutte le frazioni.

Ed ancora il deputato regionale Gaspare Vitrano ha espresso vivo compiacimento per il traguardo raggiunto a favore della comunità di Grisì. Antonella Giuliano, vicepresidente del Consiglio comunale ha aggiunto “Si tratta del riscatto che arriva oggi dopo tanti sacrifici, è la rinascita di una comunità che si rialza. Un sentito ringraziamento va a tutte le istituzioni e agli uffici comunali per il lavoro svolto. Questa piazza adesso appartiene a tutti e rappresenterà un ponte solido tra passato e futuro”. L’assessore comunale Giulio Mannino ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale al sindaco Arcidiacono a tutte le autorità presenti, alle ditte esecutrici dei lavori e all’ufficio tecnico comunale per l'impegno profuso nella realizzazione dell'opera.

Il sindaco Alberto Arcidiacono nelle sue conclusioni ha detto: «Oggi finalmente i ragazzi di Grisì possono tornare a vivere e a giocare negli impianti sportivi. Ciascuno di noi potrà finalmente godere di uno spazio che rappresenta a tutti gli effetti una vera rinascita. Abbiamo profuso un enorme impegno grazie a un grande lavoro corale: benvenuti a tutti nella piazza della Rinascita di Grisì».

Alla cerimonia del taglio del nastro hanno presenziato numerose autorità civili, politiche e militari. Il Segretario Generale del Comune di Monreale Giovanni Impastato, gli assessori Giuseppe Di Verde, Nadia Battaglia e Fabrizio Lo Verso; il consigliere comunale e della Città Metropolitana Flavio Pillitteri che ha portato i saluti del sindaco Metropolitano Roberto Lagalla e si è complimentato per l’importante opera pubblica che darà alla frazione un punto di ritrovo per l’intera comunità . I consiglieri comunali Giusi Madonia, Paola Naimi, Silvio Terzo e Mimmo Vittorino. In rappresentanza dell’Arma il comandante della compagnia di Partinico Mattia Rognoni e il comandante della Stazione di Grisi Luogotenente Antonio Pompa.

Ed infine, una rappresentanza della Polizia Municipale guidata dal comandante Luigi Marulli, insieme ai commissari capo Antonino Grippi e Michelangelo Rao.