Caldo e rischio incendi, domani sarà una domenica da bollino rosso

Percepiti fino a 38 gradi nel Palermitano

MONREALE, 1 agosto – Domani sarà ancora una giornata all'insegna del caldo intenso e dell'attenzione al rischio incendi in Sicilia.

La Protezione Civile Regionale ha pubblicato l'avviso valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore.

Per la provincia di Palermo, il livello di allerta per il rischio incendi è fissato in preallerta (arancione), con una pericolosità media. Una situazione che impone particolare prudenza, soprattutto nelle aree boschive e rurali, già duramente provate dai roghi delle scorse settimane.

Sul fronte delle temperature, permane invece il massimo livello di attenzione. Per Palermo è infatti previsto il Livello 3 (rosso) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 38 gradi centigradi.

Le autorità raccomandano ai cittadini, in particolare ad anziani, bambini e persone fragili, di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi adeguatamente idratati ed evitare attività fisiche intense all'aperto.

Massima attenzione anche ai comportamenti che potrebbero favorire l'innesco di incendi: è fondamentale evitare l'accensione di fuochi, non abbandonare mozziconi di sigaretta e segnalare tempestivamente eventuali focolai alle autorità competenti.