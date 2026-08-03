Progetti PUI, il termine per la conclusione slitta alla fine del 2027

Si tratta di interventi finanziati nell’ambito del PNRR

MONREALE, 3 agosto – Ci sarà tempo sino al termine del prossimo anno per concludere i lavori del Piano Urbano Integrato attualmente in corso a Monreale.

Gli interventi interessati sono quelli che riguardano la rifunzionalizzazione del Palazzo di Città, l’impianto di risalita (nell’immagine) dal parcheggio Torres e la realizzazione della struttura sportiva polivalente in contrada Ranteria; era previsto che queste opere, essendo state finanziate nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dovessero essere compiutamente ultimate entro il 30 giugno 2026.

Tuttavia, con un decreto emesso il 31 luglio scorso il ministero dell’Interno ha disposto l’esclusione di questi interventi dal concorso al conseguimento degli obiettivi quantitativi del Pnrr, in quanto per gli stessi non è prevista la conclusione entro il termine originariamente prescritto.

A seguito di questo provvedimento, è stato autorizzato lo slittamento al 31 dicembre 2027 della scadenza per l’ultimazione dei lavori, per i quali restano in ogni caso confermate le risorse finanziarie a suo tempo assegnate.

Di certo si tratta di una buona notizia: le attività dei tre cantieri possono proseguire senza problematiche legate al rispetto della rigorosa e stringente tempistica del Pnrr, evitando il rischio di incorrere nella perdita dei relativi finanziamenti.