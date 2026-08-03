Monreale, cambia il conto della tesoreria comunale

Scattano le nuove coordinate bancarie per effettuare i pagamenti
MONREALE, 3 agosto – Novità importanti per le casse del Comune di Monreale. Il Servizio Finanziario e Tesoreria dell'Ente ha comunicato l'attivazione del nuovo conto corrente bancario dedicato alla gestione di tutte le entrate comunali.
La variazione è operativa dallo scorso 1° agosto 2026. Da questa data, qualsiasi pagamento rivolto all'amministrazione comunale — da parte di cittadini, enti, imprese e fornitori — dovrà avvenire esclusivamente attraverso i nuovi riferimenti bancari.
Per evitare errori e ritardi nel perfezionamento delle pratiche o nell'accredito delle somme, la Ragioneria Generale invita a registrare con attenzione i seguenti dettagli:
Intestatario: COMUNE DI MONREALE
IBAN: IT20 F076 0103 2000 0108 2587 823
Codice Ente (Poste Italiane): 4318401
Gli uffici finanziari sottolineano come i precedenti riferimenti siano stati definitivamente disattivati.
"Invitiamo la cittadinanza, le aziende e gli operatori economici a verificare e aggiornare tempestivamente i dati nei propri sistemi di pagamento prima di disporre qualsiasi bonifico o versamento", puntualizza il Dirigente e Ragioniere Generale, Pietroantonio Bevilacqua. I cittadini e le imprese che hanno pagamenti ricorrenti o bonifici preimpostati verso il Comune sono pertanto invitati ad aggiornare prima possibile le anagrafiche dei propri servizi di home banking.
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