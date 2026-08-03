Caldo, domani ancora bollino rosso

Il bollettino della Protezione civile parla di "livello di rischio 3" per le ondate di calore
MONREALE, 3 agosto – Non accenna ad alleggerirsi la morsa del caldo che da tanti giorni ormai attanaglia la Sicilia, così come tutte le regioni d’Italia e gran parte dell’Europa.
Anche per la giornata di domani, martedì 4 agosto, la Protezione civile regionale ha confermato condizioni di forte disagio, pubblicando l'avviso che parla di rischio incendi e le ondate di calore, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore.
Per la città di Palermo e per il suo comprensorio è previsto il livello 3 di rischio per le ondate di calore, corrispondente all'allerta rossa, con una temperatura massima percepita che potrà raggiungere i 37 gradi centigradi.
Per quanto riguarda il rischio incendi, il bollettino indica invece uno stato di preallerta, con un livello di pericolosità classificato come medio. Le autorità invitano la popolazione a mantenere alta l'attenzione, adottando comportamenti prudenti sia per prevenire l'innesco di incendi sia per limitare gli effetti delle elevate temperature, in particolare nei confronti delle persone più vulnerabili.
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