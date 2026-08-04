Per gli over 70 la carta d’identità elettronica ora ha durata illimitata

Dal 30 luglio il documento è rilasciato senza alcuna scadenza temporale

MONREALE, 4 agosto – Dal 30 luglio scorso la carta d’identità elettronica rilasciata ai cittadini che hanno un’età pari o superiore a 70 anni ha durata illimitata.

Lo stabilisce un’apposita norma contenuta nel decreto-legge 19/2026, introdotta allo scopo di semplificare e snellire gli adempimenti amministrativo-burocratici che gravano sia sugli utenti che sugli uffici comunali, riducendo in particolare oneri e disagi per i soggetti più vulnerabili.

La procedura di emissione della CIE con validità illimitata per gli ultrasettantenni avviene secondo l’ordinario processo di rilascio del documento, senza comportare adempimenti aggiuntivi né la necessità di operazioni specifiche da parte degli addetti ai servizi anagrafici.

D’ora in avanti, quindi, le carte di identità rilasciate a coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età non dovranno più essere periodicamente rinnovate, restando di conseguenza utilizzabili senza alcuna scadenza temporale.

Il certificato di autenticazione associato alla CIE resta tuttavia valido per nove anni, a cui vanno aggiunti i giorni che intercorrono sino alla data del compleanno successivo del titolare. In seguito, non sarà più possibile usare la carta per accedere ai servizi digitali mediante la funzionalità «Entra con CIE»: per questa esigenza, il cittadino ultrasettantenne dovrà necessariamente acquisire una nuova carta di identità elettronica, previa revoca del documento di cui è già in possesso.