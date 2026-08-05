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Il cardinale Reina a Monreale per la festa di San Ludovico

· Giuseppe Cangemi · Cronaca varia

Il 25 agosto il vicario del Papa per la diocesi di Roma presiederà la celebrazione eucaristica nel duomo di Monreale per l'anno giubilare francescano

MONREALE, 5 agosto - In occasione della festa di San Ludovico, patrono dell’Ordine francescano secolare, il prossimo 25 agosto si terranno le solenni celebrazioni in onore del santo in questo importante appuntamento del cammino nell’anno giubilare francescano.

Nel duomo di Monreale, infatti, si conservano le reliquie di San Ludovico, o San Luigi dei Francesi, al secolo re Luigi IX, nella tomba-altare situata nel transetto sinistro della cattedrale fatta costruire da cardinale Torres.

Alle 15 del prossimo 25 agosto è previsto il raduno, all’esterno del duomo di Monreale, degli stendardi delle Fraternità francescane, che rinnoveranno visibilmente la presenza dell’Ordine francescano secolare in Sicilia. Subito dopo, alle 16, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Baldassare Reina, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma.

Concluderà il pellegrinaggio delle Fraternità francescane a Monreale la sosta all’interno del duomo di Monreale in preghiera, presso la tomba-altare del santo, cui verrà affidato il cammino delle francescano in Sicilia.

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