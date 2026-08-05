Terreni non curati e rischio roghi: controlli a oltranza della Polizia Municipale

Già sanzionati dieci proprietari che non hanno provveduto alla pulizia

MONREALE, 5 agosto –Il Comando di Polizia Municipale ha avviato una vasta operazione di verifica sul rispetto delle ordinanze sindacali relative alla pulizia e alla manutenzione dei terreni privati incolti.

A seguito delle verifiche effettuate dagli agenti sulle aree interessate dalle disposizioni, sono già state elevate circa dieci sanzioni amministrative nei confronti di proprietari privati risultati inadempienti agli obblighi di legge.

Si evidenzia che la rimozione di sterpaglie, vegetazione secca e rifiuti dai fondi privati non costituisce un mero adempimento formale, ma una misura fondamentale e inderogabile per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini, specie in concomitanza con le elevate temperature stagionali che aumentano esponenzialmente il rischio di incendi.

I controlli del Comando proseguiranno a oltranza nei prossimi giorni su tutto il territorio comunale. Si invitano pertanto tutti i proprietari e i possessori di terreni non ancora in regola ad adempiere tempestivamente a quanto previsto dalle ordinanze vigenti, al fine di evitare le relative sanzioni e collaborare alla salvaguardia della sicurezza collettiva.