Contrada Cavallacci, manutenzione non più rinviabile

L'Ufficio tecnico di Monreale diffida il Comune di Palermo

MONREALE, 5 agosto –La manutenzione straordinaria della strada di Contrada Cavallacci è un intervento urgente e indifferibile, ma i lavori non possono partire a causa della totale assenza di riscontro da parte del Comune di Palermo.

È questo il punto critico evidenziato dal Comune di Monreale: l'amministrazione ha già completato l'iter di propria competenza ed è pronta ad avviare le procedure di gara, ma il cantiere resta del tutto bloccato dalla mancanza di risposte dal capoluogo.

L’opera è disciplinata da una convenzione sottoscritta da entrambi gli enti nel dicembre 2025 (ex art. 15 della Legge 241/1990). Senza i passaggi istituzionali di competenza di Palermo, tuttavia, l'iter si è completamente arrestato. Nello specifico, sono rimaste senza alcun riscontro due comunicazioni fondamentali: la prima del 23 aprile 2026 con una relazione sulle criticità emerse a seguito del tavolo tecnico del 21 aprile e la seconda nota del 15 maggio 2026: con una successiva richiesta di ricognizione per l'affidamento delle indagini geologiche specialistiche, propedeutiche all'avvio dei lavori.

Proprio perché è questa mancata risposta a impedire concretamente l'apertura del cantiere e a mettere a rischio la sicurezza pubblica, il Responsabile Unico del Provvedimento del Comune di Monreale ha formalmente diffidato il Comune di Palermo a fornire i riscontri dovuti entro 15 giorni.

Scaduto inutilmente questo termine, Monreale non attenderà oltre: per salvaguardare l'opera ed evitare ulteriori ritardi, l'amministrazione avvierà i lavori in autonomia limitatamente alle porzioni di strada ricadenti nel proprio territorio. Entro quella data l’amministrazione auspica che il Comune di Palermo risponda con l'urgenza richiesta , permettendo così la realizzazione integrale di un intervento essenziale per i cittadini.