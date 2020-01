Nuovo cimitero di Pioppo, se ne parlerà il 27 in Consiglio comunale

In calendario pure cinque debiti fuori bilancio e un ordine del giorno sul servizio di raccolta rifiuti porta a porta per soggetti inabili

MONREALE, 15 gennaio – Potrebbe arrivare lunedì 27 gennaio un importante “sì” alla realizzazione del nuovo cimitero comunale, che dovrebbe sorgere sopra Pioppo, in località Renda, così come prevede un progetto di project financing.

Il punto, infatti, è stato inserito all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale, che si terrà quel giorno alle 17,30 nell’aula consiliare Biagio Giordano. Il Consiglio comunale sarà chiamato ad esprimersi in merito ad una variante al piano regolatore generale per n progetto che ancora è alla fase del piano di fattibilità.

La seduta, inoltre prevede il riconoscimento (eventuale) di cinque debiti fuori bilancio. Ultimo punto all’ordine del giorno l’ordine del giorno relativo al servizio rifiuti “Porta a porta" persoggetti inabili che versano in condizioni di disagio”.