Consiglio comunale, lunedì prossimo entra Mario Micalizzi

Fissata la seduta consiliare nella quale è in agenda la surroga

MONREALE, 3 marzo – Cambierà ufficialmente lunedì prossimo, 9 marzo, la composizione del Consiglio comunale. Per quel giorno, infatti, alle ore 17,30 in punto, il presidente Marco Intravaia ha convocato la seduta nella quale, al primo punto dell’ordine del giorno, c’è la surroga del consigliere comunale, Gery Valerio, dichiarato decaduto, al quale subentrerà Mario Micalizzi, primo dei non eletti nella lista “Alternativa Civica” alle amministrative dello scorso anno.

Tra gli altri punti in agenda, la variazione della modalità di riscossione della Tari, il riconoscimento di tre debiti fuori bilancio, la modifica del regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni, una interrogazione consiliare, e l’ordine del giorno relativo all’ampliamento del CUP decentrato presso il Comune di Monreale anche dei servizi sanitari prestati dall’azienda Civico.