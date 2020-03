Tari, cambiano le modalità di pagamento: sarà spalmata in cinque rate

Lo ha deciso all’unanimità oggi il Consiglio comunale

MONREALE, 9 marzo – Sarà spalmata su cinque rate la Tari del 2020. Lo ha deciso oggi pomeriggio il Consiglio comunale. Una decisione, così come ha affermato l'assessore al Bilancio Luigi D’Eliseo che ha presentato in aula la proposta di delibera (nella foto), per venire incontro alle tasche dei cittadini.

La proposta è passata con 18 voti favorevoli. Per pagare la tassa, in pratica, i contribuenti copriranno il 75% di questa (calcolata sugli importi del 2019) in tre rate, che dovranno essere versate, rispettivamente, entro il 31 marzo, 31, maggio e 31 luglio. La restante parte, quindi (sul cui importo verrà calcolato il conguaglio della quota 2020), si dovrà pagare in due tranches: il 30 settembre e 30 novembre.