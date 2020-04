Ars, c’è l’ok in commissione Bilancio, Monreale potrebbe non dover restituire le somme anti-dissesto

Si tratta di quasi due milioni percepiti dall’ente. Le somme continuerebbero ad essere erogate fino al 2023

MONREALE, 23 aprile – Passa in commissione Bilancio dell’Ars la proposta avanza dal governo regionale, con la quale viene evitata la restituzione delle somme erogate ai comuni in regime di pre-dissesto e che sarebbero dovute essere restituite in caso di proclamazione del dissesto.

Una situazione, come molti sanno, che avrebbe coinvolto pure Monreale, comune nel quale il dissesto finanziario è stato dichiarato e che ha continuato a percepire le somme. Verrebbe quindi scongiurato, qualora l’aula di Sala d’Ercole dovesse confermare l’indicazione della commissione, il rischio di dovere restituire quasi due milioni di euro alla Regione. Ne ha dato notizia, attraverso una nota, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, fra coloro che hanno sostenuto l’approvazione della norma, proposta dal Governo regionale. La nuova norma ha cambiato la destinazione delle somme come contributo per il dissesto e, quindi, non soltanto i comuni interessati, come Monreale, ma non solo, non dovranno restituire quanto percepito, ma continueranno a riceverlo annualmente.

“Il nostro comune – ha detto Intravaia – continuerà ad avere erogata dalla Regione la cifra di quasi 500 mila euro annui fino al 2023. Si tratta di una notizia molto positiva, in considerazione del momento economico particolarmente negativo che stiamo attraversando. Ringrazio il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore alle Autonomie locali Bernadette Grasso, per la continua attenzione mostrata verso i siciliani e il territorio provati da lunghi periodi di crisi, aggravati dall’emergenza coronavirus. Adesso, non rimane che attendere il voto definitivo in Aula, previsto per la prossima settimana”.