Finanziamenti a siti Unesco della Sicilia, Caputo: “Fortemente voluto da Forza Italia”

Possibile inoltre ottenere 5.000 euro a fondo perduto per rifare le facciate degli immobili

PALERMO, 1 maggio – “Il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars ha votato compatto la norma predisposta dal Governo per finanziare i siti Unesco siciliane. All'origine si era chiesto il voto per i siti Arabo Normanno, poi d’intesa con le altre forze politiche si è esteso il finanziamento in favore di tutti o siti Unesco della Sicilia. Per Monreale, Palermo è Cefalù, in ogni caso si tratta di risorse che consentiranno di valorizzare ulteriormente il progetto che ha visto il Duomo di Monreale inserito in uno straordinario percorso religioso, turistico è culturale”.

A dichiararlo è il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo che ha votato favorevolmente la norma della Finanziaria con tutto il gruppo di Forza Italia. “Stiamo caratterizzando il percorso del bilancio è della finanziaria con moltissime norme volute da Forza Italia come la sospensione dei canoni per o pascoli, il blocco del pagamento del bollo auto, i suolo pubblici, la riapertura dei cimiteri”.

Ma coi sono anche altre novità. Dopo l’approvazione della finanziaria chi vorrà realizzare lavori di copertura, facciate e adeguamenti energetici in immobili di proprietà privata potrà richiedere in contributo a fondo perduto di 5000 euro. È infatti quanto previsto da una norma della finanziaria appena votata allArs. “Abbiamo fortemente volto questa norma - aggiunge Caputo - non soltanto perché consentirà di migliorare i livelli di sicurezza di immobili privati è di realizzare sistemi di energia alternativi. Ma consentirà principalmente di rilanciare l’edilizia privata e l'intero indotto che in questo mesi ha subito danni gravissimi in termini economici e di perdita di posti di lavoro. Credo che stiamo dando, con il fattivo contributo di Forza Italia una risposta forte in vista della ripresa della fase 2”.