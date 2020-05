Ars, in Finanziaria l’impegno del governo per la villa comunale e l’illuminazione della circonvallazione

Caputo (FI): “Grande attenzione per la nostra città”

PALERMO, 3 maggio – Sono stati giorni di intenso lavoro parlamentare, ma siamo riusciti a incassare risultati importanti per il territorio e per Monreale. Grazie anche al sostegno del gruppo parlamentare di Forza Italia e alla attenzione del Governo”.

A dichiararlo è il deputato regionale di Forza Italia e componente della commissione parlamentare Attività produttive Mario Caputo al termine del voto finale della legge Finanziaria. "Non soltanto l’esenzione sui suoli pubblici - ha precisato Mario Caputo - la sospensione del bollo auto e del pagamento dei terreni adibiti al pascolo, oltre al finanziamento destinato al percorso Arabo Normanno che vede protagonista il Duomo di Monreale, per non tacere sui contributi a fondo perduto per le famiglie che intendono strutturare facciate e immobili privati. Con il varo della Finanziaria, il Parlamento ha approvato due ordini del giorno da me presentati - ha evidenziato ancora Caputo - che impegnano il Governo regionale a individuare le risorse per finanziare il progetto di recupero dalla villa comunale ed a finanziare il progetto predisposto dagli uffici comunali per il ripristino dello impianto di pubblica illuminazione della Circonvallazione di Monreale.

Si tratta di due progetti di vitale importanza per Monreale, sia dal punto di vista del recupero di un fondamentale spazio verde, che di ripristino della pubblica sicurezza stante il pericolo derivante dalla mancanza di illuminazione della Circonvallazione. Questo risultato premia l'impegno di Forza Italia, il cui lavoro parlamentare è stato apprezzato per serietà e per la importanza degli emendamenti presentati. Ringrazio il Presidente Gianfranco Miccichè che per me è stato un fondamentale punto di riferimento per la sessione parlamentare Adesso incontrerò gli uffici comunali di Monreale per dare la mia ulteriore disponibilità nella definizione del progetto di pubblica illuminazione”.