Intimidazioni ai sindaci di Capaci e Carini, la solidarietà del Pd di Monreale

Sostegno ed incoraggiamento a resistere e a rafforzare l’intransigente valore democratico delle Istituzioni

MONREALE, 24 luglio – “ll segretario, Silvio Russo, e il circolo PD di Monreale tutto sono vicini ai sindaci Pietro Puccio e Giovì Monteleone, rispettivamente di Capaci e Carini, recentemente offesi da atti intimidatori di matrice fascista e criminale”. Lo si legge in una nota del partito fatta pervenire alla nostra redazione.

Il primo è stato insultato e diffamato da alcuni rappresentanti di Forza Nuova, al secondo, invece, è stata fatta recapitare una testa di capretto. “Tutti gli amministratori vessati da certi vili atti – dice ancora il comunicato dei Dem di Monreale – sono destinatari della nostra solidarietà, sostegno ed incoraggiamento a resistere e a rafforzare l’intransigente valore democratico delle Istituzioni.

Questi sindaci del Partito Democratico devono trovare altresì sostegno in ogni singolo mattone della nostra collettività, a partire dalle autorità preposte alla sicurezza dei nostri territori ed è a questi che rivolgiamo un invito a moltiplicare l’impegno e le forze per sedare e reprimere, una volta e per tutte, questi fenomeni lungamente combattuti, anche col sangue dei nostri magistrati uomini politici e forze dell'ordine .Un ringraziamento anticipato alle forze di Polizia”.