Crisi idrica, piano traffico e avvio anno scolastico: se ne discuterà martedì al consiglio comunale

La seduta è prevista per le 17,30 e si celebrerà a porte chiuse

MONREALE, 24 luglio – Attraverso una determina, nella giornata di oggi, il presidente del consiglio Marco Intravaia ha convocato – “in seduta d’urgenza”, così come si evince dal provvedimento – un consiglio comunale per martedì 28 alle ore 17,30 a porte chiuse, osservando le disposizioni anti-covid.

Tra i punti rilevanti dell’o.d.g., la discussione inerente alla crisi idrica e del servizio igienico sanitario nelle scuole. In materia di didattica, inoltre, verrà affrontato l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 – “Linee guida e frequenza in sicurezza per gli alunni del territorio di Monreale” – lasciando spazio alla questione del piano traffico e all’utilizzo a titolo gratuito dei locali comunali per i laureandi.