È Capizzi a dover spiegare la sua posizione politica, perché da tempo non si capisce

Ritengo stucchevole che l'ex sindaco intervenga su una presa di posizione che il sottoscritto ha manifestato nei confronti del deputato regionale Mario Caputo sugli incendi che negli ultimi giorni hanno interessato il nostro territorio.

Mi sarei aspettato dall'ex sindaco che entrasse nel merito delle contestazioni, sul perché, proprio in questi mesi così caldi, i lavoratori forestali siano stati sospesi dal lavoro lasciando i boschi senza un presidio, per non parlare del rischio che gli stessi lavoratori potrebbero non arrivare a completare le giornate previste, entro il 31 dicembre.

Invece, come al solito l'ex sindaco, anziché chiedere chiarimenti o condannare una scelta poco opportuna, si rivolge all'attuale sindaco chiedendo di fare chiarezza non si capisce su che cosa. Ai cittadini sicuramente interessa poco questo scontro continuo di prese di posizione ideologiche.



Proprio l'ex sindaco chiede di fare chiarezza a quello attuale circa la sua posizione nei confronti del governo regionale, pur sapendo che l'attuale amministrazione è frutto di un progetto civico per Monreale fatto alla luce del sole e, come in tutti i progetti civici, ci sono sensibilità diverse di cui Alberto Arcidiacono è il garante politico, tra l'altro avallato dagli stessi cittadini nelle ultime elezioni.

Piuttosto l'ex sindaco spieghi ai cittadini la sua posizione politica perché negli ultimi tempi non si è capita, non esiste una dichiarazione pubblica nella quale spieghi ai cittadini da che parte sta.

D' altronde come fa a spiegare ai cittadini la sua posizione politica alla luce di quello che è successo alle ultime elezioni amministrative? Dove tutti hanno assistito ad una campagna di accordi celebrata “sotto cieli nuvolosi” con l’esclusivo interesse di vincere...anche a costo di vendere o meglio regalare l’anima.

A questo punto, invito l’ex sindaco ad avviare prima una riflessione su se stesso e sui danni causati e successivamente, dopo aver tentato di ricostruire il suo percorso politico (impresa ardua), di chiedere lumi a quanti invece lavorano alla luce del sole.

* Segretario del circolo di Monreale del PD