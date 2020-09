Villaggio Montano, l’amministrazione comunale si attivi per restituire decoro

Forza Italia si schiera al fianco delle lamentele dei residenti

PALERMO, 20 settembre – "Condividiamo il grido d'allarme rivolto dai residenti di Villaggio montano a San Martino delle Scale e per le nostre rispettive competenze siamo pronti a rappresentare all'assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti la necessità di un intervento di pavimentazione ed illuminazione delle arterie stradali del Villaggio Montano."

A dichiararlo è il deputato regionale di Forza Italia, Mario Caputo che unitamente ai consiglieri comunali di Monreale, Mimmo Vittorino e Silvio Terzo ha chiesto all'amministrazione comunale di predisporre, ove non esistente, un progetto definitivo per la pavimentazione, la bonifica e la sistemazione dell'impianto di illuminazione del Villaggio Montano a San Martino delle Scale.



"Si tratta di una zona di alto pregio turistico ed ambientale, che ogni giorno si sta spopolando proprio per la mancanza di servizi fondamentali a rendere vivibile e sicura la zona - precisano Caputo, Vittorino e Terzo. Nel tempo di sono verificati furti e danni a cose, proprio per l'assoluta assenza di illuminazione. Si tratta di un'area a rischio incendi e il pericolo aumenta proprio per le condizioni delle strade e dell'impianto di illuminazione che rendono più difficili gli interventi antincendio".

“Per tale motivo – concludono gli esponenti di Forza Italia - all'Amministrazione comunale chiediamo di predisporre il progetto e, nell'ottica di una collaborazione istituzionale, potremo insieme rappresentarlo al Governo Regionale. Siamo certi che il medesimo condividerà l'opportunità di questo intervento, anche per l'esistenza nei bilanci regionali di adeguate risorse".