Cambio in giunta, Gambino: ''Dopo più di un anno normale rivedere programma e squadra''

MONREALE, 18 dicembre – “Auguri di buon lavoro per il neo assessore Paola Naimi e un sentito grazie a Nicola Taibi che, per le deleghe gestite, ha dato un fattivo contributo in questo pesante e sfortunato anno segnato dalla pandemia”.

E’ il messaggio del portavoce del movimento Il Mosaico, Roberto Gambino (nella foto), che continua: “Dopo più di un anno è normale amministrazione rivedere alcuni aspetti dell’azione di governo cittadino, sia per quanto riguarda la realizzazione del programma che per l’organizzazione della squadra. Prossimamente il sindaco porterà in Consiglio comunale, e all’attenzione dell’opinione pubblica, la prima relazione annuale circa l’operato dell’amministrazione comunale. Sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di attuazione del programma e dare ulteriore spinta alle tante iniziative e progettualità già avviate e da avviare, specie in un periodo così difficile e problematico come quello che stiamo attraversando per l’emergenza epidemiologica da Covid-sars-19.

Questa è la sfida che attende questa amministrazione: rispondere in modo adeguato alle emergenze del momento affrontando, contestualmente, le emergenze organizzative ed economico-finanziarie ereditate dal passato e, allo stesso tempo, sviluppare una progettualità di medio e lungo termine”. Conclude Gambino: “Il movimento Il Mosaico ha già contribuito in tal senso e continuerà a farlo, sia dentro le istituzioni che fuori. Inoltre, in una situazione in cui i gruppi consiliari, sia di maggioranza che di opposizione, hanno subito e subiscono varie scomposizioni e ricomposizioni, il gruppo consiliare del Mosaico ed il movimento nel suo complesso continuano a rappresentare un elemento di garanzia e di continuità dell’alleanza civica che ha visto affermare Alberto Arcidiacono nelle scorse elezioni amministrative. Speriamo solo che la pandemia finisca quanto prima per rilanciare, con ancora più vigore e motivazione, le iniziative e la partecipazione politica che, ad oggi, fanno parte delle “vittime” di questo subdolo virus”.