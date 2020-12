''Unione Popolare - insieme si può'', il coordinatore cittadino è Andrea Rincione

Nel territorio arriva una nuova presenza politica

MONREALE, 29 dicembre – Una nuova formazione politica arriva nel territorio monrealese: si tratta del movimento "Unione Popolare - insieme si può", che da ieri sarà guidato da Andrea Rincione, che oltre ad essere stato nominato vicepresidente dal presidente Adriano Barbaccia, è stato individuato come coordinatore cittadino del Comune di Monreale.

Andrea Rincione, 40 anni (nella foto), è figlio di Giorgio, volto noto della politica monrealese, per essere stato anche vicesindaco, oltre che assessore e consigliere comunale di lungo corso. “Vogliamo dare il nostro contributo alla politica monrealese – ha affermato il neo coordinatore del movimento – ponendoci in una posizione di centro, con l’intento di dialogare con tutte le forze politiche del territorio per concorrere democraticamente allo sviluppo del territorio”.