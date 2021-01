Monreale, Figuccia e La Corte: ''Vicini ai ristoratori e alle attività commerciali''

“Gravi i ritardi per l’erogazione dei ristori”

MONREALE, 14 gennaio – “L’emergenza sanitaria sta segnando la vita di tutti e sta profondamente mutando i nostri stili di vita. Siamo vicini a tutti gli operatori delle attività commerciali, turistiche e ricettive e solidarizziamo con loro rispetto alla campagna #IOAPRO la cui adesione continua a crescere."

"È impensabile che il governo nazionale faccia ancora melina sugli agognati ristori, ridisegnando ogni giorno qualunque piano senza una reale prospettiva di rilancio economico. Come forza politica, sia in parlamento regionale che in consiglio comunale, ci batteremo perché Monreale e i suoi cittadini vengano tutelati con azioni utili e concrete”. Lo dichiarano in una nota a firma congiunta il deputato all’Ars e coordinatore provinciale della Lega-Sicilia Vincenzo Figuccia e il consigliere comunale della Lega Giuseppe La Corte.