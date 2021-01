Fondi per la disabilità? Solo alle città metropolitane, Monreale non ne beneficerà

Russo: “I lavoratori saranno costretti ancora una volta a scendere in campo per la tutela di un contratto di lavoro”

MONREALE, 20 gennaio – “Mi dispiace contraddire l’onorevole Caputo, ma i fondi per il servizio di assistenza ai disabili andranno alle città metropolitane. Le scuole monrealesi non avranno un euro”.

Sono dichiarazioni di Silvio Russo, segretario del Partito Democratico di Monreale, che riferiscono all'approvazione della maxi manovra finanziaria da 10 milioni di euro, varata all’Ars della quale aveva dato notizia il parlamentare regionale Mario Caputo. Fondi avrebbero permesso la copertura economica finanziaria dei servizi di assistenza agli alunni disabili per la durata dell'intero anno scolastico.

“È bene fare alcune precisazioni – afferma Russo – poiché i destinatari di queste somme saranno esclusivamente le città metropolitane. Nemmeno un euro verrà destinato per i servizi igienico-sanitario e all'autonomia- comunicazione per le scuole dell'infanzia, primaria e media del comune di Monreale. Una beffa per le famiglie e per gli assistenti del nostro comune, che avevano riposto grandi speranze in questa notizia, un sospiro di sollievo durato giusto qualche ora.

Adesso – prosegue il segretario Pd – dovranno nuovamente scontrarsi con la dura realtà del precariato, dell'incertezza, costretti a brancolare nel buio nonostante anni ed anni di esperienza e di servizio nelle scuole. Sebbene il progetto integrativo di assistenza a scuola previsto dall'attuale amministrazione garantirà il diritto allo studio e la permanenza per tutte le ore scolastiche dei bambini disabili, lo stesso purtroppo non potrà dirsi per i lavoratori, costretti ancora una volta a scendere in campo per la tutela di un contratto di lavoro, perché i comuni rimangono fuori da questi finanziamenti. Il PD chiederà a gran voce agli organi regionali l'internalizzazione di queste figure professionali”.