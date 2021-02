Il ''giocattolo'' si può aggiustare

"Adesso un passaggio di maggioranza per capire se ci saranno gli estremi per andare avanti, altrimenti dovremo prenderne atto"

MONREALE, 13 febbraio – Alberto Arcidiacono, sindaco di Monreale, ci dormirà su. Non perché sottovaluti ciò che sta succedendo, ovviamente, ma per valutare con calma le mosse da effettuare. Il suo scopo, ci vuol poco ad immaginarlo, sarà quello di ricompattare la situazione.

La presa di posizione del Mosaico, che per la verità non ha colto di sorpresa la cittadinanza, per quanto esplicita, agli occhi del primo cittadino, non è di quelle definitive.

“Il Mosaico – spiega Arcidiacono a Monreale News – non si è posto all’opposizione, non abbandonato la maggioranza, tant’è che ancora l’assessore Davì non si è formalmente dimesso, così come avvenuto per chi ha delle altre cariche. Il Mosaico ha rimesso gli incarichi: cioè aspetta me, rimettendo a me la decisione se proseguire insieme o meno. È chiaro, comunque, che una verifica andrà fatta al più presto. Per questo – aggiunge il sindaco – il prossimo passaggio sarà quello di convocare la maggioranza per conoscere meglio le posizioni in campo. Capire se ci cono punti di incontro. Altrimenti, ovviamente dovrò prenderne atto.

Stanotte ci dormirò, poi domani in chat chiederò a tutti di indicarmi delle date per incontrarci. Più punti ci saranno per un accordo e più ci sarà la possibilità di governare bene. Sono convinto che il "giocattolo" si possa aggiustare”.