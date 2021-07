Consiglio comunale, giovedì nuova seduta

Tariffe Tari, Imu e Servizi Idrico Integrato gli argomenti in agenda

MONREALE, 28 luglio – Le problematiche legate ai rifiuti, ma più in generale alla difficile situazione economica del comune, sono gli argomenti al centro della prossima seduta del Consiglio comunale, convocata per giovedì prossimo, 29 giugno alle ore 18 presso la sala Millunzi del Collegi di Maria.

In agenda, infatti, ci saranno l’approvazione del piano finanziario della Tari, così come le modifiche del regolamento della stessa. Cio che, però, non promette nulla di buono per i contribuenti è la determinazione delle tariffe 2021.

L’ordine del giorno prevede, inoltre, le riduzioni Imu connesse all’emergenza sanitaria. Chiudono la seduta altri due importanti argomenti: il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e l’adesione all’Amap per quel che riguarda il Servizio Idrico Integrato.