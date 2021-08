Cessione del servizio idrico all'Amap, l’amministrazione ritira l’atto deliberativo

Dura protesta delle opposizioni in Consiglio

MONREALE, 12 agosto – " Troppi dubbi. Troppe incertezze. Troppa fretta di cedere all’azienda municipale del servizio idrico di Palermo le risorse idriche del comune di Monreale. Sono scelte che non si possono fare in maniera superficiale, solo per la patologia comunicativa. Ecco perché sia in commissione che in Consiglio comunale abbiamo espresso le nostre perplessità e l’amministrazione ha preferito ritirare l'atto deliberativo".

È quanto dichiarato da Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, consiglieri comunali di Forza Italia che hanno fortemente osteggiato la decisione presa dall’amministrazione comunale di trasferire il nostro servizio idrico a Palermo. "Si tratta di decisioni straordinarie, che investono il futuro di Monreale – proseguono – e che pertanto devono essere valutare con grande attenzione e con in ampio dibattito che deve coinvolgere i cittadini. Monreale ha già seri problemi idrici e bisogna valutare se questo trasferimento di risorse idriche va a vantaggio della vicina Palermo in danno di Monreale. Poi – aggiungono i consiglieri di Forza Italia - bisogna capire se questo trasferimento comporta un onere tariffario superiore rispetto alle già esose bollette che il comune invia agli utenti. Ecco perché il ritiro della delibera al di là dei comunicati della Giunta rappresenta una decisione necessaria che dimostra come questa amministrazione si muova in maniera superficiale e approssimativa senza salvaguardare gli interessi collettivi”.