Forza Italia, Silvio Terzo è un nuovo componente del Dipartimento regionale Agricoltura

Ne dà notizia il Coordinamento regionale attraverso una nota su Facebook: “Rafforzato un settore importante per la crescita dei territori”

PALERMO, 23 settembre - “Il settore agricolo per Forza Italia è uno dei punti importanti per la crescita dei territori ed è per questo che si rafforza il Dipartimento regionale Agricoltura con la nomina di un nuovo componente, Silvio Terzo”.

Questo il contenuto condiviso nella giornata di ieri sulla pagina social “Forza Italia Sicilia Coordinamento regionale”. Terzo, consigliere comunale azzurro e laureato in Economia Aziendale, dal 1991 presta servizio presso l’unità militare del Comando Legione Carabinieri Sicilia (settore gestione finanziaria) e vanta requisiti relativi a servizi telematici ed informatici. Attraverso il nuovo incarico - così come specifica la nota - si occuperà frattanto del settore della caccia, importante volano dell’economia nazionale: “A Terzo - conclude il comunicato - giungono le felicitazioni del responsabile regionale del Dipartimento, Antonio Ortoleva e gli auguri di un proficuo lavoro”.