Consiglio comunale, prossima seduta convocata per martedì 5 ottobre

Sul piatto l'approvazione del piano triennale di opere pubbliche 2021-2023

MONREALE, 27 settembre – E' stata convocata per il prossimo martedì 5 ottobre l'adunanza di consiglio comunale. La seduta è prevista per le ore 17.30 presso la sala ''Gaetano Millunzi'' del Collegio di Maria.



Sul tavolo della discussione – oltre al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare – ci sarà anche la possibile approvazione del piano triennale di opere pubbliche per gli anni 2021-2023 e dell'elenco di lavori da avviare già in quest'anno. Il programma, già approvato dalla giunta comunale e che adesso dovrà essere sottoposto al vaglio dei consiglieri, tra gli interventi previsti già per l'anno 2021 cita – tra quelli con più eleveto grado di priorità – i lavori di riqualificazione riguardanti il quartiere Pozzillo, la valorizzazione dell'arredo urbano sito in via Miceli e zone limitrofe, la ristrutturazione della scuola materna di via Polizzi a Pioppo.